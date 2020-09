Der Bitcoin war lange Zeit für seine geringe Korrelation zum Aktienmarkt und anderen Asset-Klassen bekannt, doch der Corona-Panik im März konnte sich auch der Kryptomarkt nicht entziehen. Auch am heutigen Montag geht es im Einklang mit DAX und Dow bergab. An den Aktienmärkten in Europa und den USA dominieren zu Wochenbeginn die roten Vorzeichen. Grund dafür ist in erster Linie die wachsende Angst vor einer zweiten Corona-Welle. DAX und Dow Jones fielen dabei zeitweise auf ihre Kursniveaus aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...