Der DAX geht am Montag mit einem großen Minus von 4,4 Prozent aus dem Handel. Noch heftiger trifft es die Aktie des Pharmakonzerns Bayer, die rund sechs Prozent an Wert verliert. Aus charttechnischer Sicht ist damit der nächste GAU eingetreten und ein weiterer Abverkauf in den nächsten Tagen möglich. Diese Marken sind jetzt wichtig.Die Bayer-Aktie hat auf Xetra vier Cent unterhalb des Tiefs von Anfang September geschlossen und damit ein neues 5-Monatstief aufgestellt. Kommt es nicht schnell zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...