Stark belastet durch die Veröffentlichung der sogenannten FinCEN-Files und wegen deutlich unter Druck stehenden US-Märkten ist die Wiener Börse am Montag mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Zu Handelsschluss nahm die Talfahrt an Geschwindigkeit zu. Das ist der dritte Verlusttag in Folge.Der heimische Leitindex ATX schloss nahe seinem Tagestief mit satten minus 3,67 Prozent bei 2.125,31 Punkten. ...

