Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Kann ein Band noch smarter sein? Dieses Armband ist ein wahrer Allrounder mit vielseitigem Gesundheitsmanagement und Alexa-Integration.Amazfit Band 5, ein intelligentes Armband, ist das neueste Produkt der Linie tragbarer Amazfit-Geräte von Huami. Das Amazfit Band 5 bietet eine Auswahl der wichtigsten Funktionen eines klassischen Sportbands, und verfügt darüber hinaus über einen umfassenden Gesundheitsmanagement-Assistenten. Mit der in Kürze erhältlichen Alexa-Funktion bietet das Armband außerdem zusätzliche Intelligenz für häufig verwendete Interaktionen. Zu einem fairen Preis unterstützt Amazfit Band 5 Menschen im Alter von 18 bis 50 Jahren dabei, aktiv zu bleiben und sich jung zu halten. Das Armband eignet sich insbesondere für gesundheitsbewusste und sportliche Menschen, die auf der Suche nach einem günstigen Angebot sind.Ein Armband für umfassendes und persönliches Gesundheitsmanagement auf wissenschaftlicher Grundlage[4]Die Produktkategorie der intelligenten Armbänder wurde bislang als preisgünstiges Basisgerät betrachtet. Mit Amazfit Band 5 wird die Kategorie "Armband" auf eine neue Ebene gebracht, insbesondere das persönliche Gesundheitsmanagement.- Der präzise BioTracker 2: Obwohl Amazfit kein medizinisches Gerät ist, ist es mit dem Huami BioTracker 2nd, einem optischen PPG-Sensor der neuesten Generation ausgestattet. Der Sensor bietet eine hochpräzise, kontinuierliche 24/7-Herzfrequenzmessung mit Ruheherzfrequenz, Herzfrequenzzonen und Alarm bei hoher Herzfrequenz. Es ist der vielseitigste und präziseste Biosensor, der je von Huami entwickelt wurde.- Mit OxygenBeatsTM und einer von Huami eigens entwickelten Sauerstoffdaten-KI-Engine misst das Amazfit Band 5 die Sauerstoffsättigung im Blut. Verglichen mit den Ergebnissen professioneller Sauerstoffanalysegeräte beträgt die durchschnittliche Fehlerquote von OxygenBeatsTM nur 1,67 %[5]. Mit diesem Maß an Genauigkeit können nur wenige Handgelenkgeräte mithalten. OxygenBeatsTM wird auch bei Nachuntersuchungen genesener COVID-19-Patienten in China eingesetzt.- Das wissenschaftsbasierte PAI ist das Personal Activity Intelligence Assessment System, das auf der PaiHealth-Forschung[6] aus Norwegen basiert. Durch eine einfache Metrik zur Aktivitätsverfolgung können Sie Ihre täglichen Herzfrequenzdaten in einem einzigen und persönlichen Score anzeigen, und wissen sofort, wie aktiv Sie sein sollten, um fit und gesund zu bleiben. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die Aufrechterhaltung von über 100 PAI Ihre Lebenserwartung um bis zu 5 Jahre[7] erhöht und das Sterberisiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen um durchschnittlich 25 %[8] senkt. Testen Sie das Amazfit Band 5 aus und lernen Sie Ihren Herzschlag von einer neuen Seite kennen.- Mit der Funktion Sleep Quality Monitoring (Überwachung der Schlafqualität) werden Ihr Gesamtschlaf, die leichten Schlafphasen, Tiefschlafphasen und der REM-Schlaf messen, um Ihre Schlafmuster zu analysieren. Das Amazfit Band 5 erfasst sogar die Daten von Schlafphasen am Tag, wenn diese mehr als 20 Minuten dauern.- Die Funktion Menstrual Period Tracking (Tracking der Periode) unterstützt Frauen dabei, ihre Menstruations- und Ovulationsperioden zu verfolgen.- Stress Monitoring (Stressüberwachung) berechnet Ihr Stresslevel anhand Ihrer Herzfrequenzvariabilität und unterteilt es in 4 Stufen: entspannt, normal, mittel und hoch.- Breathing Exercise bietet Atemübungen, die Ihnen dabei helfen, Stress abzubauen. Ein Allround-Band mit Fitness- und GesundheitsfunktionenDas Amazfit Band 5 ist ein Allround-Band, das moderne Hardware und Software bietet, eine große Auswahl an Funktionen umfasst und im Vergleich mit anderen Armbändern im gleichen Preissegment hervorragend abschneidet. Es verfügt über ein 1,1-Zoll-AMOLED-Farbdisplay mit einer Auflösung von 126 x 294. Das Display ist aus 2,5D-Hartglas und verfügt über eine Anti-Fingerabdruck-Beschichtung.Das Armband ist leicht und wiegt ohne Gurt nur 12 g. Dank Bluetooth 5.0 und Stromspartechnologie hält der 125 mAh-Akku des Amazfit Band 5 bei normaler Nutzung bis zu 15 Tage, im Stromsparmodus bis zu 25 Tage und im Standby-Modus etwa 3 Monate[9].Das Amazfit Band 5 wird mit einem hautfreundlichen TPU-Band geliefert, das in drei Farben erhältlich ist, und unterstützt 11 Sportmodi einschließlich Schwimmen dank der Wasserdichtigkeit bis 5 ATM[10]. Das Armband bietet mehr als 45 Ziffernblätter-Designs zum Herunterladen aus der App. Zwei Ziffernblätter unterstützen editierbare Widgets, sodass der Benutzer sie personalisieren und sogar sein eigenes persönliches Bild als Hintergrund verwenden kann.Amazfit Band 5 - das Smarte unter den ArmbändernKann ein Armband noch smarter sein?Die Antwort lautet: ja. Mit dem Amazfit Band 5 mit integrierter Alexa-Funktion[11] wird das Leben leichter und unterhaltsamer. Mit Alexa können Sie Fragen stellen, Informationen suchen, Übersetzungen anfordern, Einkaufslisten erstellen, Alarme und Timer und Erinnerungen einstellen, die Wettervorhersage abfragen, Benachrichtigungen abrufen, Smart Home-Befehle erteilen und vieles mehr. Sie können mit Amazfit Band 5 sprechen, und das Armband reagiert auf die Sprachbefehle, die der Benutzer gibt, mit Textantworten auf dem Bildschirm. Sagen Sie zum Beispiel einfach:- "Alexa, gib mir Bescheid, wenn die Nudeln gar sind. "- "Alexa, setze Eier auf meine Einkaufsliste."- "Alexa, mach das Licht im Wohnzimmer an."- "Alexa, wer ist Barack Obama?" Alexa ist cloudbasiert, daher wird es immer intelligenter und fügt neue Funktionen hinzu, die automatisch auf Ihr Gerät übertragen werden. Die Verwendung von Alexa auf Amazfit Band 5 ist einfach und freihändig - fragen Sie einfach, und Alexa antwortet Ihnen sofort.WICHTIG:- Das Amazfit Band 5 ist ab dem 21. September erstmals über Amazon auf dem US-Markt erhältlich. Weitere Märkte werden ab Oktober folgen.- Die integrierte Alexa-Funktion wird später durch kostenlose OTA-Updates auf den verfügbaren Märkten ergänzt.- Bilder des Amazfit Band 5 können Sie hier herunterladen: https://bit.ly/3hbyk6M Über AmazfitAmazfit wurde im September 2015 gegründet und ist eine private Marke von Huami Technology (NYSE: HMI), die sieben Serien von Smartwatch- und Armbandprodukten anbietet, darunter die Stratos-Serie, die Basic-Serie, die Flagship-Serie, die Health-Serie, die Fashion-Serie, die Outdoor-Serie und die X-Serie. Amazfit bietet auch andere intelligente Hardware im Zusammenhang mit Sport und Gesundheit an, darunter TWS-Sportkopfhörer, intelligente Laufbänder, intelligente Körperfettwaagen und Sportgeräte. Mit ihrem herausragenden Design und ihrer soliden Verarbeitung haben die intelligenten Uhrenprodukte von Amazfit viele Preise gewonnen, wie z. B. den deutschen IF Industrial Design Award und den Red Dot Design Award. Gegenwärtig sind Amazfit-Produkte in mehr als 70 Ländern und Regionen auf dem Markt, darunter in den USA, in Deutschland und in Japan. Laut einem IDC-Bericht zum weltweiten Markt für tragbare Geräte haben Amazfit-Uhren in der ersten Hälfte des Jahres 2020 den größten Anteil am Markt für Erwachsenenuhren in Italien, Spanien, Indien und anderen Regionen eingenommen und gehörten auch in Regionen wie China, Deutschland, Frankreich, Russland und Brasilien zu den Spitzenreitern.Weitere Informationen über uns finden Sie hier: https://en.amazfit.com/about.htmlHuami Technology wurde 2013 gegründet und ist ein cloud-basierter Gesundheitsservice-Anbieter, der weltweit führende intelligente, tragbare Technologien anbietet. Im Februar 2018 wurde Huami Technology an der New Yorker Börse notiert (NYSE) (Börsenkürzel: HMI).Pressekontakt:für Medienpress@huami.com[1] Die Akkulebensdauer wurde unter Laborbedingungen getestet und kann je nach Verwendung und Bedingungen variieren.[2] Einzelhandelspreis kann je nach Markt variieren.[3] Die integrierte Alexa-Funktion von Amazfit Band 5 wird in Kürze per OTA-Upgrade erhältlich sein, sofern Alexa auf dem betreffenden Markt erhältlich ist. Wenn verfügbar, werden Benachrichtigungen in der Zepp APP (früher bekannt als Amazfit APP) und auf dem Gerät angezeigt. Die Zeiten der OTA-Push-Nachrichten kann je nach Markt variieren.[4] Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Alle Daten und Messungen sind nicht für die medizinische Diagnose oder medizinische Überwachung bestimmt.[5] Laut dem Hauptredner von Huami auf der AI Innovation Conference im Juni 2020[6] The Science of PAI. Wissenschaftler haben Daten der HUNT-Studie verwendet, um PAI zu bewerten. Die HUNT-Studie ist eine der größten Gesundheitsstudien aller Zeiten und wurde von der medizinischen Fakultät der Norwegian University of Science and Technology durchgeführt, die mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Sie enthält eine einzigartige Datenbank mit der persönlichen und familiären Krankengeschichte von mehr als 45.000 Personen über 25 Jahre. https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm[7] Durch die Anwendung des PAI-Algorithmus auf die HUNT-Daten fanden die Forscher heraus, dass bei Personen, die konsequent mit gleichbleibender Intensität trainierten, die 100 PAI entsprach, ein um durchschnittlich 25 % verringertes Risiko für die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein verringertes Risiko für die Sterblichkeit an anderen lebensstilbedingten Krankheiten für Männer und Frauen aller Altersgruppen bestand. Man fand außerdem heraus, dass die Beibehaltung von 100 PAI mit einer um durchschnittlich 5 Jahre erhöhten Lebenserwartung verbunden war. Zitiert aus https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm Originallink https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fd1pf7owi, siehe auch https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(16)31069-5/abstract[8] Siehe Fußnoten oben[9] Die Akkulebensdauer wurde unter Laborbedingungen getestet und kann je nach Verwendung und Bedingungen variieren.[10] Das Gerät bestand den von Drittinstituten durchgeführten Test der Wasserdichtigkeit bis 5 ATM.[11] Kommt per OTA-Update. Der US-Markt wird an erster Stelle stehen. Andere Märkte werden folgen, wenn Alexa verfügbar ist.