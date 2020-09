Die Anleiheexperten der KFM Deutsche Mittelstand AG sind ständig auf der Suche nach aussichtsreichen Investments für ihren beliebten Mittelstandsanleihen FONDS. Neu im Portfolio ist der Green Bond I von reconcept.Mit dem im Juni dieses Jahres emittierten "Green Bond I" bietet der langjährig erfahrene Initiator reconcept Anlegern Zugang zum weiterhin wachsenden Markt für Erneuerbare Energien. Die Emissionserlöse mit einem geplanten Volumen von bis zu zehn Millionen Euro sollen für die Realisierung von etablierten Erneuerbare-Energien-Anlagen in den Bereichen Wind und Solar sowie für die Finanzierung von schwimmenden Gezeitenströmungskraftwerken verwendet werden. Diese innovative Technologie wird von reconcept derzeit in der Bay of Fundy, Kanada, erschlossen. Kanada ist neben Finnland eines der bevorzugten Investitionsstandorte des Hamburger Emissionshauses. "Insbesondere in der Realisierung von Windkraftprojekten in Finnland und von Gezeitenkraftwerken in Kanada haben wir uns in den vergangenen Jahren große Kompetenz aufgebaut. Nun werden wir in der Projektentwicklung unsere Wertschöpfung weiter ausbauen und unsere sehr vielversprechende Projektpipeline noch dynamischer realisieren", erklärt Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH, anlässlich des Emission der Anleihe. Maximal zu 50 Prozent sollen die Emissionserlöse für die Ablösung externer oder firmeninterner Finanzierungen verwendet werden. Darüber hinaus plant das mittelständische Emissionshaus, die Projektplanung im Windenergiebereich auf weitere Länder Skandinaviens und des Baltikums sowie im Photovoltaikbereich auf Zypern auszuweiten. Im Bereich Meeresenergie soll sich das Engagement künftig auch auf die Region Südostasien erstrecken.

