MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach einer Investorenkonferenz mit einer Präsentation von Finanzchef Dietmar Heinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Eine wichtige Aussage sei gewesen, dass der Anlagenbauer von globalen Megatrends wie E-Mobilität oder Automation und Digitalisierung profitiere, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei zuversichtlich, mittelfristig ein Umsatzwachstum von zwei bis drei Prozent zu erzielen./tih/ajx



