Aus einem schwachen Gesamtmarkt sticht am Montagabend Roku heraus. Das Unternehmen hat einen Vertrag mit Peacock, dem neuen Streaming-Service von NBCUniversal, bekannt gegeben. Die Peacock-App ist jetzt landesweit auch auf der Roku-Plattform verfügbar. Aufgrund der Berichte in den letzten Wochen konnte man eigentlich nicht mehr mit einer Einigung rechnen. Die Anleger sind von den Neuigkeiten begeistert.Peacock ist relativ neu in der Streaming-Welt, wurde erst im Juli 2020 auf den Markt gebracht. ...

