NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer nach einem Investorengespräch auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Finanzchef Stefan Gaiser habe hervorgehoben, wie eine vielseitige Software das Unternehmen von der Konkurrenz unterscheidet und Anwendungsfälle in der Digitalisierungsbewegung das weitere Wachstum vorantreiben, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 16:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2YN900

TEAMVIEWER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de