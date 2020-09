Amazon ist einmal mehr der mit Abstand umsatzstärkste Onlinehändler in Deutschland. 2019 fielen 10,5 Milliarden Euro an Umsatz an. Neu in den Top-10 der größten Online-Shops: Apple. Schon zum zwölften Mal geben das EHI-Retail-Institute und Statista einen Überblick über den aktuellen E-Commerce-Markt in Deutschland. Demnach hat sich der Gesamtumsatz der Onlinehändler hierzulande im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 37,52 Milliarden Euro erhöht. Das geht aus einem Vorabauszug aus der Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2020 hervor, die im Oktober offiziell erscheinen soll...

