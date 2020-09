DGAP-Ad-hoc: SBF AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

SBF AG: SBF AG schließt über die einhundertprozentige Tochtergesellschaft Lunux Lighting GmbH Unternehmenskaufvertrag zur Übernahme des Geschäftsbetriebes der LUNUX GmbH im Rahmen eines Asset Deals ab



21.09.2020 / 19:43 CET/CEST

Leipzig, den 21. September 2020 - Die SBF AG (ISIN DE000A2AAE22), eine Holdinggesellschaft, bisher mit der im Bereich der Decken- und Beleuchtungssysteme für Schienenfahrzeuge tätigen SBF Spezialleuchten GmbH als operativer Tochtergesellschaft, hat heute über die zu diesem Zweck neu gegründete Lunux Lighting GmbH als künftige weitere operative Tochtergesellschaft einen Unternehmenskaufvertrag (Asset Deal) zur Übernahme des Geschäftsbetriebs der LUNUX GmbH mit Sitz in Laatzen abgeschlossen. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. LUNUX verfügt über eine hohe Technologiekompetenz im Zukunftssegment energieeffizienter LED-Beleuchtung und hat im Jahr 2019 rund 24 Mio. Euro umgesetzt. Die LUNUX GmbH befindet sich derzeit in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Der Vollzug des Unternehmenskaufvertrages steht unter den aufschiebenden Bedingungen der Umsetzung von Personalabbaumaßnahmen auf Grundlage des Erwerberkonzeptes der SBF AG sowie der Zustimmung der Gläubigerversammlung und des Sachwalters in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der LUNUX GmbH. Der Unternehmenskaufvertrag soll geplant zum 01.10.2020 vollzogen werden.

