Der europäische Handelskommissar Thierry Breton plant einen härteren Umgang mit internationalen Tech-Konzernen. Strafen bis hin zur Auflösung sollen die Einhaltung der neuen Regeln sichern. Die EU könnte ihren Umgang mit internationalen Tech-Konzernen deutlich verschärfen. Der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton plant dafür ein neues Regelwerk, wie er der Financial Times sagte und am Montag in Berlin mehreren Medien gegenüber bestätigte. Marktführer überwachen Demnach könnte die EU Marktführer zerschlagen, sollten diese die Interessen der Kunden sowie kleinerer Konkurrenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...