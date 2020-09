Adobe kündigt ein neues Feature für die nächste Photoshop-Version an. "Sky Replacement" erlaubt den Austausch des Himmels auf deinen Fotos. Was wäre das doch für ein schönes Fotomotiv, wenn der Himmel nicht so grau wäre. Wer kennt diesen Gedanken nicht? Das nächste Photoshop-Update bietet eine Lösung für dieses Problem. Mit dem Feature "Sky Replacement" (etwa: Himmelsaustausch) werdet ihr den Himmel auf euren Fotos ganz simpel austauschen können. Dazu bringt Photoshop eine ganze Reihe ausdrucksstarker Himmelsbilder mit. Ihr werdet ...

