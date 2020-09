Dies ist einer unserer Grundsätze bei Agroaceite, wie José Javier Aguirre, Corporate Director des Unternehmens für tropische Öle, erklärt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200921005842/de/

Agroaceite's Human Development Center facilities. "Some time ago I had the opportunity to visit Agroaceite ´s medical center, which is managed in collaboration with the University of Colorado. I was pleasantly impressed by the high quality service offered to the surrounding community. This is a good example of the kind of impact that RSPO certification aims to achieve: to improve people's quality of life within the company ´s area of influence." FRANCISCO NARANJO, RSPO Representative for Latin America. (Photo: Business Wire)