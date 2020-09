Der Handelstag am Montag steht wieder einmal ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und erinnert zeitweise an die Phase im März, als die Aktienmärkte starke Kursverluste hinnehmen mussten. Der Dow Jones verliert in der Spitze mehr als 900 Punkte, weil die Corona-Infektionszahlen steigen und die Anleger Angst vor einem neuerlichen Lockdown bekommen. Am Ende des Tages ist aber alles halb so schlimm.Dank eines Schlussspurts in den letzten 70 Handelsminuten reduziert der Dow Jones sein Minus auf 500 Zähler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...