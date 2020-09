Auch in den letzten beiden Tagen änderte sich an der seit Monaten trüben Nachrichtenlage rund um DAIMLER (DE0007100000) nicht das Geringste.Zunächst bestätigte das Landgericht Stuttgart eine Anfrage, dass sich die Schadensersatzforderungen der weiter anhängigen Klagen gegen den Autobauer im Zusammenhang mit der leidigen Dieselaffäre aktuell auf mehr als 1 Mrd. Euro belaufen würden, wobei allein in 4 Hauptverfahren geforderte Schadensersatzzahlungen von insgesamt ca. 350 Mio. Euro zu verhandeln sind.Die Klageeinreichungen gegen Daimler werden dabei derzeit nicht nur von Automobilbesitzern vorgebracht, die diese aufgrund der zurückliegenden Rückrufaktionen sowie daraufhin eingetretener deutlicher Einbußen der Markt- und Wiederverkaufswerte geltend machen, sondern immer stärker auch von Fonds und Vermögensverwaltern, die nach dem Muster entsprechender Verfahren auch gegen VW und seine Muttergesellschaft Porsche den Stuttgarter Konzern beschuldigen, Finanzmärkte, Analysten, Vermögensverwalter und Investoren zu spät bzw. nur unzureichend über die finanziellen Folgen und Ausmaß des Dieselskandals informiert zu haben.

