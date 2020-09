DJ PTA-Adhoc: SynBiotic SE: Übernahme des BioCBD E-Commerce Geschäftes der Umtr Group Limited

SynBiotic SE: Übernahme des BioCBD E-Commerce Geschäftes der Umtr Group Limited

München, 21. September 2020 - Die SynBiotic SE hat heute mit der Umtr Group Limited, Großbritannien, eine Einigung über die Übernahme des BioCBD E-Commerce Geschäftes der Umtr Group Ltd., Großbritannien, erzielt. Im Rahmen dieses Asset Deals sollen bestimmte materielle und immaterielle Vermögensgegenstände sowie der Kundenbestand der Umtr Group betreffend BioCBD E-Commerce von der SynBiotic SE übernommen werden. Der Kaufpreis ist teilweise in bar und teilweise in bar oder in Aktien zu leisten und umfasst insgesamt einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag. Ein überwiegender Teil des Kaufpreises kann gegen Gewährung von Aktien der SynBiotic SE erbracht werden, wobei eine Bewertung von 25,00 EUR pro Aktie zugrunde gelegt wird. Eine entsprechende Sachkapitalerhöhung wird dann noch zu gegebener Zeit beschlossen.

Die Umtr Group Limited ist im Vertrieb von Cannabidiol-Produkten über E-Commerce-Shops tätig und ist einer der bekannten Anbieter von CBD-Produkten auf dem europäischen Markt.

Über SynBiotic SE:

Die SynBiotic SE verfolgt eine Buy-and-Build-Strategie, um eine diversifizierte Unternehmensgruppe im Cannabis-Sektor aufzubauen, die die alternative Produktion von funktionell überlegenen Cannabinoiden und anderen psychoaktiven Molekülen ebenso umfasst wie die Entwicklung von Wellness-Produkten für den Endkunden unter eigenen Marken. Dabei konzentriert sich die SynBiotic SE insbesondere auf die synthetische Produktion von Cannabinoiden, die Arzneimittelentwicklung, die Nahrungsergänzungsentwicklung sowie auf Kosmetikprodukte.

Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.

Investorenkontakt office@synbiotic.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die SynBiotic SE übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Aussender: SynBiotic SE Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Sebastian Stietzel Tel.: +49 89 5454 38812 E-Mail: office@synbiotic.com Website: www.synbiotic.com

ISIN(s): DE000A2LQ777 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

