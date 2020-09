Singapur (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft mit Symbior Solar wird die Emissionen um ÜBER 100.000 MT CO2 e reduzieren.Dole Asia Holdings hat mit der Unterzeichnung eines Vertrags mit Symbior Solar zur Ausweitung seiner erneuerbaren Energiebeschaffung auf seine Verarbeitungsanlagen auf den Philippinen einen bedeutenden Schritt vorwärts auf dem Weg zur Erreichung von Net Zero Carbon gemacht.Symbior Solar wird in den Dole-Anlagen in Thailand und auf den Philippinen über 33.000 Quadratmeter Solarmodule installieren. Diese werden während der 15-jährigen Laufzeit der Partnerschaft jährlich mehr als 6.000 MWh an erneuerbarer Energie erzeugen. Symbior Solar hat bereits ein 3MWp Solar-Voltaik-Kraftwerk im thailändischen Dole-Werk Hua Hin errichtet, das ebenfalls jährlich fast 4.000 MWh erzeugt.Laut Yutaka Yamamura, CEO der Dole Asia Holdings, ist die Partnerschaft mit Symbior Solar, einem anerkannten Marktführer im Bereich der erneuerbaren Energien, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Doles Verpflichtung, bis 2030 die Kohlenstoffneutralität seiner Bediener zu erreichen, ein Hauptziel, das in dem im Juni dieses Jahres abgegebenen Versprechen von Dole festgelegt wurde."Unser Klimaversprechen ist es, 100 % erneuerbare Energie für unsere Verarbeitungsanlagen zu beziehen und unsere Treibhausgasemissionen ab 2019 um 50 % zu reduzieren. Unser Vertrag für die philippinische Anlage in Kombination mit unserer bestehenden Anlage in Thailand wird uns in die Lage versetzen, eine Emissionsreduktion von über 100.000 Tonnen CO2-Äquivalent (kumuliertes Volumen während der Vertragslaufzeit) zu erreichen. Dies ist ein sehr konkretes Beispiel dafür, dass wir mit Partnern über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zusammenarbeiten, um unsere Emissionen zu reduzieren."Im Rahmen der Partnerschaft mit Symbior Solar schließt Dole einen weiteren 15-jährigen Stromversorgungsvertrag ab, der an seine frühere Verpflichtung in Thailand anknüpft.Insgesamt wird Dole über 10.000 MWh pro Jahr aus den beiden Anlagen beziehen und gleichzeitig seine Emissionen reduzieren.Masazumi Nishikage, COO von Dole Asia Holdings, sagte: "Wir sind ein Unternehmen, das von günstigen klimatischen Bedingungen in den Regionen abhängt, in denen wir Bediener sind. Unsere Farmen und Plantagen tragen dazu bei, unsere wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, daher ist es sinnvoll, dass wir uns darauf konzentrieren, die Auswirkungen des Klimawandels so weit wie möglich zu verlangsamen. Diese jüngste Partnerschaft spiegelt unseren ganzheitlichen Ansatz für das Dole-Versprechen wider, bei dem wir uns auch weiterhin auf regenerative Praktiken konzentrieren, die auf die Verbesserung der organischen Substanz und der biologischen Vielfalt des Bodens abzielen, sowie auf Lebensmittelverlust, Abfallmanagement und die Verbesserung des Wasserkreislaufs in einer Welt, in der wassergestresste Gebiete zunehmend zur Norm werden."Informationen zu The Dole PromiseIm Juni 2020 gab die Dole Asia Holdings das Dole Promise mit seinen drei Säulen rund um Ernährung, Nachhaltigkeit und die Schaffung gemeinsamer Werte bekannt.Besser für die Menschheit: Zugang zu nachhaltiger Ernährung für 1 Milliarde Menschen bis 2025, mit dem Ziel, dass bis 2025 in allen Dole-Produkten kein verarbeiteter Zucker mehr enthalten ist.Besser für den Planeten:null Obstverluste von den Dole-Farmen auf die Märkte bis 2025, null Kunststoffverpackungen auf fossiler Basis bis 2025, null Netto-Kohlenstoffemissionen im Dole-Betrieb bis 2030Besser für alle Interessenvertreter: Dole wird sich weiterhin positiv auf alle Landwirte, Gemeinden und Menschen auswirken, die für Dole arbeiten - durch sein Engagement für Chancengleichheit, existenzsichernde Löhne und ein immer höheres Maß an Sicherheit, Ernährung und Wohlbefinden. Das Unternehmen ist auch bestrebt, die Menschenrechte innerhalb der direkten Bediener und Lieferketten durch den Aufbau einer Kultur der Transparenz und Verantwortlichkeit zu fördern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1277610/Dole_Asia_Holdings.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpgPressekontakt:Melissa Viguemvigue@peppercomm.com212.931.6141Original-Content von: Dole Packaged Foods, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147659/4713137