Nur wenige Stunden nach der Ankündigung eines neuen, optimistischen Ausblicks und eines aktiven strategischen Plans gab Kraft Heinz (WKN:A14TU4) einen 3,2 Milliarden US-Dollar schweren Deal zum Verkauf vieler seiner großen Käsemarken an die Groupe Lactalis bekannt. Dieser Schritt ist offensichtlich Teil der strategischen Straffung des Geschäfts von Kraft Heinz, wobei CEO Miguel Patricio in einer Erklärung sagte, der Verkauf "ist ein großartiges Beispiel für agiles Portfolio-Management in der Umsetzung". ...

