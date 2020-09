Die Futures signalisieren einen vorsichtigen Börsenstart in Europa. Der starke Sell-off in Europa hat sich nicht in den USA fortgesetzt und auch die asiatischen Aktienmärkte wollen sich nicht anschließen, wenngleich die Stimmung auch nicht bullish ist. Alle warten ab, wohin die nächste Bewegung geht. Der DAX-Future notiert im späten asiatischen Handel unverändert zum Schlusskurs bei rund 12.612 Punkten. Der S&P 500 Future notiert leicht (-0,07 %) tiefer bei 3.272 Punkten.Sell-off am deutschen Aktienmarkt. Die Sorge vor einem Ende der Tech-Hausse führte am Montag zu einem starken Ausverkauf, der den gesamten Markt tiefer führte. Den DAX erwischte es am stärksten mit einem Minus von -4,37 % auf 12.542,44 Punkte. Der deutsche Leitindex fiel die gesamte Sitzung über und schloss nahe des Tagestiefs. Nicht eine Aktie im DAX konnte den Tag im Plus beenden. Die Deutsche Bank verlor auf einen Schlag -8,76 % und MTU Aero Engines sank um -7,97 %. Die Deutsche Börse war mit einem Tagesverlust von -1,29 % die Aktie mit den geringsten Verlusten im DAX.

