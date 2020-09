Die aktuell längste Serie: Ballard Power Systems mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 15.29%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Montag SolarWorld mit 49,50% auf 0,15 (85% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 39,81%) vor Pantaflix mit 14,96% auf 1,57 (545% Vol.; 1W 9,76%) und SLM Solutions mit 3,83% auf 8,14 (72% Vol.; 1W -3,78%). Die Tagesverlierer: United Internet mit -23,73% auf 30,50 (492% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -25,28%), Tele Columbus mit -12,69% auf 2,54 (212% Vol.; 1W -20,47%), Aurelius mit -10,45% auf 14,57 (94% Vol.; 1W -12,07%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (2701,54 Mio.), FedEx Corp (1962,21) und Novo Nordisk (1897,43) ....

