Sie kommt von BKW und tritt ihr Amt spätestens am 1. April 2021 an."So sehr wir Antje Kanngiessers Weggang bedauern, so sehr gratulieren wir ihr zur neuen Funktion als CEO der Alpiq", liess sich BKW-Chefin Suzanne Thoma in einer Mitteilung vom Dienstag zitieren. Kanngiesser habe den Umbau und Wandel der Gruppe wesentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...