Pressemeldung, Kopenhagen, 22 September 2020

Die digitale Lösung des skandinavischen Omnichannel-Marketing-Marktführers wird auch in der DACH-Region geschätzt. Die Agillic Customer Marketing Platform automatisiert und personalisiert die Customer Journey und macht sie effektiver und erfolgreicher - zukünftig auch beim Berliner Medienunternehmen Egmont Ehapa Media.

Agillic, skandinavischer Anbieter von KI-gestützter Omnichannel-Marketing-Software, hat Egmont Ehapa Media als Neukunden gewonnen. Die skandinavische Egmont Mediengruppe gehört in Deutschland mit beliebten Marken wie "Walt Disney Lustiges Taschenbuch", "Micky Maus-Magazin", "Asterix", "Lucky Luke" und "Wendy" zu den führenden Anbietern in der Kinder- und Jugendunterhaltung. Mit Sitz in Berlin publizieren Egmont Ehapa Media GmbH und die Egmont Verlagsgesellschaften mbH aber nicht nur Magazine und Bücher, sondern auch digitale Angebote.

Die Egmont Group hat in anderen Regionen bereits Erfolge mit Agillic verzeichnet: "Die Ergebnisse, die wir mit der personalisierten Kommunikation mit Agillic in Dänemark erreicht haben, waren sehr überzeugend. Ich freue mich darauf, diese Erfolge nun auch in den deutschsprachigen Märkten zu erzielen", erklärt Stefan Krogh-Hansen, Regional Sales & Marketing Director DACH und Dänemark, Egmont Group. Mit Egmont Ehapa Media hat Agillic vier Mitglieder der Egmont Group von der Leistungsfähigkeit seiner Plattform überzeugt - dazu gehören Egmont Publishing in Dänemark, Schweden, Norwegen sowie weitere Standorte.

Agillic stärkt mit dem Kundengewinn seine Präsenz im DACH-Markt. Der skandinavische Software-Hersteller verfügt über namhafte Referenzkunden in den Branchen Handel, Finanzen, Touristik, NGOs sowie bei Anbietern von Abonnements aller Art und hat mit VIU.ch, webit! und Cloudbridge ein solides Partnernetzwerk in Deutschland und der Schweiz aufgebaut.

"Wir freuen uns sehr über den Eintritt in den deutschen Markt, und dass unser Ansatz, eine personalisierte Kommunikation über Kanäle hinweg zu ermöglichen, bei Egmont Ehapa Media Anklang findet. Es ist ein idealer Kunde mit guter digitaler Reife, einer großen Kundenbasis und Wachstumsambitionen. Ich freue mich sehr darauf, mit Egmont auch in Deutschland zusammenzuarbeiten und dabei zu unterstützen, den geschäftlichen Wert ihrer Kommunikation zu steigern", sagt Emre Gürsoy, CEO von Agillic.

Die Investition in eine Kundenmarketingplattform wie Agillic basiert auf dem Ansatz, dass personalisierte Kommunikation ein Wettbewerbsvorteil ist. Zunehmend erkennen Marken personalisierte Kommunikation als einen Wachstumsfaktor an, der den Customer Lifetime Value und den Unternehmenserfolg steigert.

Die Agillic Customer Marketing Platform ist sehr ausgereift und lässt sich hervorragend in unterschiedliche Systeme und Lösungen integrieren. Sie ist auf hohe Kundenzahlen und große Datenmengen im Omnichannel-Marketing ausgelegt. Agillic macht viele bekannte Brands und Konzerne erfolgreicher.

Über Agillic A / S

Agillic ist ein skandinavischer Software-Hersteller, der Marketer befähigt, Daten bestmöglich für relevante und personalisierte Kommunikation einzusetzen, und dadurch starke Bindungen zwischen Menschen und Marken zu schaffen. Die Agillic Customer Marketing Platform nutzt KI, um den geschäftlichen Nutzen der Kommunikation mit Kunden zu maximieren. Anwender der Agillic Platform erhalten einen Wettbewerbsvorsprung, indem sie datenbasiertes Wissen über die Kunden nahtlos für personalisierte, treffgenaue Kommunikation nutzen können. Neben dem Hauptsitz in Kopenhagen bietet Agillic Vertriebsstandorte in London

