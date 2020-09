Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX dürfte Erholungsversuch unternehmenDer DAX dürfte nach seinem gestrigen Kursrutsch einen kleinen Erholungsversuch starten. In vorbörslichen Indikationen tendiert der deutsche Leitindex 0,49 Prozent höher bei 12.603 Punkten. In den USA hatte sich der Dow Jones am Vortag nach dem Handelsschluss in Europa bereits etwas von seinem Tagestief erholt. Dies ...

