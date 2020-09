Zu Beginn dieses Jahres und zeitgleich zum Höhepunkt des Corona-Crashs im Frühjahr zog der Euro gegenüber sämtlichen anderen Währungen deutlich an und begab sich im Vergleich zum polnischen Zloty auf einen Wert von 4,6351 PLN aufwärts. Dieser relativ stark überkaufte Zustand wurde in den kommenden Monaten sukzessive wieder abgebaut, es traten Abschläge auf eine Unterstützung um 4,3710 PLN auf. Wendet man den allgemeinen Zählalgorithmus einer Kursbewegung an, lässt sich lediglich eine dreiwellige Korrekturwelle seit den Kursspitzen aus Mitte März feststellen. Dies bedeutet insofern, das die vorausgegangene Abwärtsbewegung lediglich als Konsolidierung zu bewerten ist und nun wieder frische Jahreshochs anstehen könnten. Das Kaufsignal dazu wurde bereits Anfang September geliefert und ist unlängst aktiv. Nur an Dynamik fehlte es EUR/PLN zuletzt etwas, seit Anfang dieser Woche gibt es aber auch hieran nichts mehr auszusetzen.

Dynamik pur

