CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.09.2020;Das Instrument TY2B FI4000369947 CITYCON OYJ EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.09.2020

The instrument TY2B FI4000369947 CITYCON OYJ EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.09.2020

CITYCON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de