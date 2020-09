NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat British American Tobacco (BAT) von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 2700 auf 3200 Pence angehoben. Konkurrent Imperial Brands stufte RBC ebenfalls von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel von 1800 auf 1900 Pence. Trotz ihrer defensiven Qualitäten hinkten die Aktien beider Tabakkonzerne im bisherigen Jahresverlauf der europäischen Konsumgüterbranche hinterher, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Schuld daran sei wohl der zunehmende Einfluss von Nachhaltigkeitskriterien wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) auf die Entscheidungen der Anleger, woran sich auch nichts ändern dürfte. BAT und Imperial sollten deshalb selbst mit gutem Beispiel vorangehen und bevorzugt eigene Aktien zurückkaufen, anstatt ihre freien Barmittel auf andere Weise an die Anteilseigner auszuschütten./gl/ag



ISIN: GB0002875804

