Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt hat gestern ein regelrechtes Fiasko erlebt. Für den DAX ging es über 570 Punkte nach unten. Es gibt aber auch Hoffnung. In den USA zog der Technologieindex Nasdaq zum Handelsende deutlich an und drehte ins Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um PayPal, Netflix, Take-Two Interactive, die Deutsche Bank, Lufthansa, Tui, 1&1 Drillisch. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.