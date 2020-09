LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Safran I von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 92 auf 109 Euro angehoben. Im Bereich Verkehrsflugzeuge gebe es zwar weiterhin beträchtliche Unsicherheiten für den französischen Triebwerksbauer und Technologiekonzern, was die Erholung dieses Bereichs angehe, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch sie hält zunehmend positive statt negative Überraschungen für wahrscheinlich./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2020 / 04:00 / GMT





ISIN: FR0000073272

