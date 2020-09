Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit etwas höheren Notierungen in den Handel starten. Ein Bankenindikator für den heimischen Leitindex ATX tendierte gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 0,3 Prozent fester. Nach dem sehr schwachen Wochenauftakt wird auch das europäische Umfeld heute zu Handelsstart stabilisiert erwartet. Die US-Börsen hatten am Vorabend deutliche Abschläge hinnehmen müssen, ...

