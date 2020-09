Der heimische Markt musste zu Wochenbeginn einen herben Rückschlag hinnehmen, der ATX schloss mit einem Minus von 3,7%. Auch in Wien gab es besondere Belastung durch den geheimen Bericht des US-Finanzministeriums, in dem namentlich alle drei großen österreichischen Finanzinstitute genannt worden waren. Dadurch verlor die Bawag 6,8%, die Erste Group schloss 5,3% schwächer und bei der Raiffeisen kam es zu einem Minus von 3,2%. Einer der wenigen Gewinner war gestern die Amag, der Aluminiumkonzern konnte sich um 2,8% verbessern, auch Polytec hatte einen positiven Tag, der Autozulieferer verzeichnete einen kleinen Anstieg von 0,6%. Marinomed und Frequentis konnten den Tag unverändert beenden, ansonsten gab es gestern nur Verlierer. Am stärksten getroffen wurde ...

