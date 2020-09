Am heutigen Dienstag findet in Fremont der "Battery-Day" von Tesla statt. Die Erwartungshaltung ist hoch, schließlich hat Elon Musk bereits vor Tagen seinen Fans via Twitter "viele aufregende Dinge" versprochen.Elon Musk hat bereits vor Tagen kräftig die Werbetrommel gerührt. Man darf gespannt sein, was der Tesla-Chef und sein Team am heutigen "Battery-Day" an Neuigkeiten präsentieren werden.Goldman-Sachs-Analyst Mark Delaney erwartet eine Ausweitung der Produktionskapazitäten und neue Technologietrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...