DER AKTIONÄR hat den Fahrplan zur Abspaltung des Technologiegeschäfts bei Allgeier bereits vorgestellt. In dieser Woche steht der nächste wichtige Schritt in Richtung Börsengang auf der Agenda - und damit frische Impulse für die Aktie.Allgeier entflechtet seine Strukturen. Bis Ende des Jahres soll das in der Nagarro-Gruppe gebündelte internationale Softwareentwicklungs- und Digitalisierungsgeschäft abgespalten werden. Am Ende gibt es mit Nagarro und Allgeier zwei börsennotierte Gesellschaften.Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...