Börse Dax versucht Bodenbildung nach Ausverkauf am Vortag Im Dax zeichnet sich am Dienstag nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn eine kleine Erholung ab. weiterlesen -Anzeige- Finanztipp Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Rohstoffe Ölpreise geben weiter nach Die Ölpreise haben am Dienstag ihre zu Wochenbeginn erlittenen Verluste leicht ausgeweitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...