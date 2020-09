Töchter des Baukonzerns HOCHTIEF haben einen milliardenschweren Auftrag in den USA an Land gezogen.Wie der Konzern HOCHTIEF mitteilte, baut ein Joint Venture von Turner und Flatiron ein neues Terminal am internationalen Flughafen von San Diego für 2,265 Milliarden US-Dollar.Der Bau soll Ende 2021 beginnen. Ein erster Teil des neuen Terminals soll 2025 eröffnen, der zweite Teil Anfang ...

