Nach dem gestrigen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch-Morgen eine erste Stabilisierung ab. Der DAX -4,37% wird vor Xetra-Handelsstart bei 12.590 Punkten gesehen, 0,3 Prozent über dem Dienstagsschluss. Am Vortag war der Leitindex aus Furcht der Anleger vor der ansteigenden Corona-Infektionswelle um mehr als vier Prozent abgerutscht. Dabei hätte er fast seinen größten Tagesverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...