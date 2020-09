Die Aktie von RWE zählt zu den so genannten defensiven Werten. Heißt: Der Energieversorger RWE ist weniger abhängig von der konjunkturellen Großwetterlage als beispielsweise Unternehmen aus der Automobilindustrie. Somit verwundert es auch nicht, dass die Aktie von RWE mitten in der Pandemie ein neues Mehrjahreshoch erklomm. Das Papier des Energiekonzerns kletterte vor wenigen Wochen im August in den Kursbereich um 35 Euro - so hoch stand die Aktie aus dem Deutschen Aktienindex zuletzt im Jahr 2012. Auch gestern, als der DAX vor dem Hintergrund neuer Pandemie-Sorgen 4,4 Prozent an Wert einbüßte, verlor die Aktie von RWE lediglich 1,8 Prozent.

Im Branchenvergleich nicht günstig?

Mit einem für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...