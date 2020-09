HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für United Internet von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Dienstag vorliegenden Studie angesichts der gesenkten Gewinnziele infolge einer höheren Roaminggebührenforderung von Telefonica Deutschland an die United-Tochter 1&1 Drillisch. Er passte seine Schätzungen entsprechend an. United Internet profitiere aber in seinen anderen Bereichen weiter stark vom Digitalisierungstrend, erinnerte der Experte./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 08:27 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2020 / 08:27 / MESZ

DE0005089031