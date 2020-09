In fünf Jahren hat October über 450 Millionen Euro an Darlehen an Unternehmen vergeben Die europäische KMU-Finanzierungsplattform October, die seit 2019 auch in Deutschland tätig ist, hat im September das 1.000 Unternehmern finanziert. Auch in Deutschland steigt der Bedarf an alternativen Finanzierungsangeboten, so ist das 1.000 von October finanzierte Projekt in Europa ein deutsches. In ...

