Vancouver (British Columbia), 22. September 2020. Ximen Mining Corp. (TSX-V: XIM, FWB: 1XMA, OTCQB: XXMMF) ("Ximen" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Konzessionsgebiet Providence unweit von Greenwood im Süden der kanadischen Provinz British Columbia die erforderlichen Gerätschaften mobilisiert und mit den Explorationsbohrungen und Schürfgrabungen begonnen hat.

"Ximen hat einen bedeutenden Bestand an Edelmetallkonzessionsgebieten im Süden von BC aufgebaut und sich als einer der größten Grundbesitzer von hochwertigen Explorationskonzessionen für Edelmetalle in dieser Region positioniert. Ximen besitzt zudem sämtliche Anteile und Rechte an diesen Projekten und ist nicht zu Konzessionsgebietszahlungen verpflichtet. Darüber hinaus hat sich Ximen sämtliche Oberflächenrechte und Eigentumsanteile an wichtigen Gebieten gesichert, die für den Ausbau unserer Betriebstätigkeit von strategischer Bedeutung sind.

"Während wir mit den Fortschritten bei der Goldmine Kenville zufrieden sind und nach wie vor allen behördlichen Verpflichtungen nachkommen, die für die Weiterentwicklung der Mine erforderlich sind, ist es wichtig, dass wir uns auch mit dem ‚Blue Sky'-Potenzial der höffigen Edelmetallprojekte befassen, die das Unternehmen erworben hat. Daher waren wir an verschiedenen Fronten aktiv und werden jetzt die Bohrungen in mehreren Projekten aufnehmen, wobei Providence eines der ersten ist", meint Herr Anderson, CEO von Ximen Mining Corp.

Ximen hat sein Bohr- und Schürfgrabungsprogramm, das sich auf zwei Zielgebiete im Konzessionsgebiet Providence konzentriert, aufgenommen, um den Bodenarbeiten, die zu Beginn der Feldsaison absolviert wurden, nachzugehen. Das erste Zielgebiet ist ein historischer Minenstollen, in dem in der Vergangenheit ein polymetallischer Silber-Gold-Erzgang abgebaut wurde. Zur Freilegung des Mineneingangs wird ein Bagger eingesetzt (siehe Fotos unten). Ximen hat bei der Analyse einer Probe des Erzgangmaterials aus den Bergehalden einen Wert von 3,87 g/t Gold und 100 g/t Silber erhalten. Es könnte sich hierbei um die Fortsetzung des Streichens des Hauptbereichs der historischen Mine Providence handeln. Minfile-Aufzeichnungen zufolge wurden aus der Mine Providence 1.368.075 Unzen Silber, 5.896 Unzen Gold, 402.690 Pfund Blei und 260.086 Pfund Zink aus 10.426 Tonnen abgebautem Material gewonnen. Aus diesen Zahlen ergeben sich berechnete Edelmetallgehalte von 4.081 g/t Silber (119 Unzen pro Tonne) und 17,6 g/t Gold (0,51 Unzen pro Tonne).

Providence-Zielgebiet Nr. 1: Foto eines Baggers, der den Eingang der historischen Mine freilegt.

Das zweite Zielgebiet ist ein Vorkommen eines Massivsulfiderzgangs oder einer Skarnmineralisierung, das bei einer früheren Stichprobe 0,23 % Kupfer und 3,4 g/t Silber lieferte. In dieser Zone liegt ein historischer Schacht vor.

Providence-Zielgebiet Nr. 2: Prüfung des Bohrkerns

Massivsulfid aus der Halde des Schachtes

In anderen Bereichen der Claims wurden zu Beginn der Feldsaison auch Prospektionen durchgeführt, wobei Gesteinssplitterproben aus historischen Minenhalden und rostigen, alterierten Ausbissen entnommen wurden. Die Analyseergebnisse dieser Proben stehen noch aus.

Anderenorts im Gebiet Greenwood wurden in den Konzessionsgebieten Bud-Elk und Amelia Prospektionen und Gesteinssplitterprobenahmen durchgeführt. Die Beprobung der alterierten Gesteine bei Bud-Elk, die bis zu 5 % eingesprengten Pyrit und Chalkopyrit enthalten, sollen der Verifizierung der Ergebnisse früherer Betreiber dienen. Sollten die Ergebnisse günstig ausfallen, werden Bohrungen für die nächste Saison geplant. Die Feldarbeiten bei Amelia umfassten die Besichtigung der Standorte von historischen unterirdischen Abbaustätten sowie Probenahmen aus Halden oder verstreutem Quarzerzgangmaterial bei rekultivierten Standorten. Die mineralisierten Proben, die Quarz mit Pyrit und Chalkopyrit oder Bleiglanz enthielten, wurden zur Analyse entnommen (Ergebnisse stehen aus). Ein 3-D-Modell der Mine wurde erstellt, das als Grundlage für die Erarbeitung eines oberirdischen Bohrprogramms dient, das die Erweiterungen der Mine Caribou Amelia erproben soll.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Analysen wurden vom geochemischen Analyselabor von ALS Global in North Vancouver (British Columbia, Kanada) durchgeführt. ALS ist ein unabhängiges, voll akkreditiertes kommerzielles Labor. Gold wurde mit der Brandprobenmethode unter Anwendung eines 50-Gramm-Probengewichts bestimmt. Andere Metalle wurden als Teil eines 33-Elemente-Pakets unter Anwendung eines Aufschlusses aus vier Säuren und Ermittlung mittels ICP-AES analysiert.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen werden, von einem qualifizierten Sachverständigen geprüft, aber nicht verifiziert worden sind. Es sind weitere Arbeiten erforderlich, um zu verifizieren, dass diese historischen Aufzeichnungen korrekt sind.

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.

Das Unternehmen hat seinen Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern 2.000.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,50 Dollar gewährt. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit als Board-Mitglied, leitender Angestellter, Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens annulliert. Die Aktienoptionen sind nicht übertragbar und sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Zeitpunkt der Gewährung gebunden. Sie stehen außerdem unter dem Vorbehalt einer etwaigen behördlichen Genehmigung.

Für das Board of Directors:

"Christopher R. Anderson"

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

604 488-3900

Investor Relations:

Sophy Cesar

604-488-3900

ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekte, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanziert auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.

