Pressemitteilung der Aves One AG:

Aves One im 1. Halbjahr 2020 aufgrund der guten Entwicklung des Rail-Segments beim operativen Gewinn auf Vorjahresniveau

- Quartalsumsatz steigt auf EUR 63,6 Mio. (Vj. EUR 55,6 Mio.)- Rail-Investments im 1. Halbjahr in Höhe von EUR 65,3 Mio.- EBITDA leicht erhöht auf EUR 42,2 Mio. (Vj. EUR 41,8 Mio.)- Buchverluste im Containerbereich belasten Ergebnis- EBT (bereinigt) liegt bei EUR 1,8 Mio. (Vj. EUR 6,8 Mio.)

Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, verfolgt konsequent ihren Wachstumspfad und erzielte im ersten Halbjahr 2020 trotz der COVID-19 Pandemie weiterhin steigende Umsätze und ein stabiles EBITDA.Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich auf ca. EUR 63,6 Mio. (Vj. EUR 55,6 Mio.). Darin enthalten ist der Verkauf der letzten Immobilienaktivität des Unternehmens. Abzüglich dieses einmaligen Erlöses in Höhe von ca. EUR 3,4 Mio. stieg der Umsatz aus dem operativen Geschäft auf ca. EUR 60,2 Mio. Das Rail-Segment steuerte dabei trotz der etwas gesunkenen Auslastung ca. 70 % des Vermietungsumsatzes von Aves One bei. Dies gelang durch das starke Flottenwachstum und der damit verbundenen Steigerung des Vermietungsumsatzes auf EUR 41,2 Mio. - eine Steigerung um ca. 15,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Container-Segment erhöhten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum 1. Halbjahr 2019 nur geringfügig auf EUR 18,3 Mio. (Vj. EUR 18,1 Mio.).Hoher Ergebnisbeitrag des Rail-SegmentsDas Rail-Segment erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten 2020 ein um ca. 15,2 % höheres EBITDA von EUR 32,4 Mio. Die EBITDA-Marge des Rail-Segments lag stabil bei 78,6 % (Vj. 78,6 %). Das Container-Segment verlor ...

