Breaking News: Dieser Pennystock kann nun auf "Nasa-Power" setzen!

Anzeige / Werbung

Aber nicht nur das! Diese Meldung repräsentiert einen mehrfachen Ritterschlag, der sich in einem spektakulären Kursgewinn niederschlagen sollte!

RELAY MEDICAL FORMS CLINICAL AND STRATEGIC ADVISORY BOARDS

Relay Medical (WKN: A2JQR0) gibt die Bildung eines klinischen Beratungsausschusses bekannt:

Dr. Murray Berall ist Nephrologe und Schlafmediziner am Vaughan-Heart-Institut und dem Humber-River-Hospital.

ist Nephrologe und Schlafmediziner am Vaughan-Heart-Institut und dem Humber-River-Hospital. Dr. Tejal Patel ist klinische Associate Professorin an der University of Waterloo und ihre Forschungsinteressen liegen im pharmakotherapeutischen Management neurologischer Erkrankungen, insbesondere Demenz, Epilepsie und Parkinson.

ist klinische Associate Professorin an der University of Waterloo und ihre Forschungsinteressen liegen im pharmakotherapeutischen Management neurologischer Erkrankungen, insbesondere Demenz, Epilepsie und Parkinson. Dr. Michael M. Greenberg ist Mitbegründer und Leiter der Fio Corporation (dazu gleich mehr).

ist Mitbegründer und Leiter der Fio Corporation (dazu gleich mehr). Philipp Stücklin ist ein Projektmanager und Senior Systems Engineer mit 12 Jahren Erfahrung im Umgang mit Stakeholdern und wichtigen Meinungsführern in Medizintechnik- und Start-up-Umgebungen.



Auch im strategischen Beratungsausschuss des Unternehmens gibt es Zugänge:

Colin Greenaway verfügt über 37 Jahre Erfahrung in der Polizeiarbeit und ist derzeit in leitender Position bei einer der größten kanadischen Polizeibehörden tätig.

verfügt über 37 Jahre Erfahrung in der Polizeiarbeit und ist derzeit in leitender Position bei einer der größten kanadischen Polizeibehörden tätig. Barak Carmon ist seit jeher Technologieunternehmer mit mehreren erfolgreichen Exits und über 30 Jahren Erfahrung.

ist seit jeher Technologieunternehmer mit mehreren erfolgreichen Exits und über 30 Jahren Erfahrung. Robert Carducci ist ein erfahrener Marketing-Manager mit über einem Jahrzehnt Führungserfahrung beim Aufbau weltweiter Marken wie Delissio, Drumstick, Smarties und KitKat. Zuletzt war Rob Marketing Director für die weltweit größte Cannabis-Informationswebsite Leafly.com.

ist ein erfahrener Marketing-Manager mit über einem Jahrzehnt Führungserfahrung beim Aufbau weltweiter Marken wie Delissio, Drumstick, Smarties und KitKat. Zuletzt war Rob Marketing Director für die weltweit größte Cannabis-Informationswebsite Leafly.com. Robert Cash ist Mitbegründer, Präsident und CEO von Skye Capital und seinen verbundenen Unternehmen sowie Partner von Skye Trillium CMBS.

ist Mitbegründer, Präsident und CEO von Skye Capital und seinen verbundenen Unternehmen sowie Partner von Skye Trillium CMBS. Shlomit Dekel ist Präsidentin der Fio Corporation, die sie gemeinsam mit Dr. Michael Greenberg gegründet hat (gleich mehr dazu).



NEWS-FAZIT:

Eine Menge an Berater für das kleine Unternehmen und wenn man sich die Vitas der genannten Personen genauer ansieht, kann man nicht umhinkommen, anzunehmen, dass jeder von ihnen ein extrem wichtiger Zugewinn für das Unternehmen ist.

Hervorzuheben, weil sie aus dem ohnehin schon hohen Qualifizierungslevel noch einmal herausstechen, sind:

Shlomit Dekel, die in ihrer Vergangenheit schon mit Unternehmen wie B. Braun, Biomet, Elekta, Hitachi, GE, McKesson, Medtronic, Philips, Siemens, Toshiba, und Zeiss strategische Allianzen und langfristige Partnerschaften aufgebaut und sogar für die NASA gearbeitet hat.

Shlomit Dekel



Superintendent Colin Greenaway ist einer der hochrangigsten Polizeibeamten und der Leiter einer Polizeieinheit in Toronto für spezialisierte Notfallmaßnahmen mit 240 Beamten.



Frau Dekel bringt einen ungeheuren Erfahrungsschatz im Umgang und den Verhandlungen mit großen internationalen Unternehmen, die vor allem im medizinisch technischen Sektor angesiedelt sind.



Herr Greenaway verleiht einem Start-up wie Relay Medical (WKN: A2JQR0) einen ungeheuren Reputations-Push! Würde einer der hochrangigsten Polizeibeamten des Landes seinen untadeligen Ruf aufs Spiel setzen, wenn er nicht 100%ig von der Vertrauenswürdigkeit und letztendlich auch vom Erfolg des Unternehmens überzeugt wäre!?

Oft werden solche Meldungen bei Start-up-Unternehmen mehr belohnt als technische News. Während technologische Entwicklungen für den normalen Retailanleger nur schwer zu verstehen sind, liegt beispielsweise der Vorteil einer NASA-Wissenschaftlerin in den eigenen Reihen auf der Hand.

Ich denke, dass diese News speziell auch wegen der Prominenz von Herrn Greenaway guten Anklang bei den Anlegern finden könnte. Ein neues mehrmonatiges Hoch (0,29 CAD) würde mich nicht überraschen! MEINUNG AUTOR

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay ist ein Medizin Technologie Unternehmen mit 4 wirklich sehr heißen Eisen im Feuer!

FIONET - PANDEMIE SCHNELLTEST ERFASSUNGSSYSTEM

Die Regierung hat ihren Covid-19-Kurs geändert! Der Nutznießer kann eigentlich nur Fionet sein, das mobile Epidemie- und Pandemie-Management-System für die automatisierte Datenerfassung von Testdaten aus Schnelltests, denn das Fionet-System ist das ERSTE SEINER ART!

Fionet wurde schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.

Es hat sich als unverzichtbares Werkzeug für beides erwiesen, sowohl um schnelle Diagnosetests vor Ort durchzuführen als auch, um diese von entfernten Standorten aus zu überwachen. - VERÖFFENTLICHUNG DES US-VERTEIDIGUNGSMINISTERIUMS BZGL. FIONET.

FIONET JETZT FÜR COVID-19-TESTS

Die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen von RDT-Tests, wie sie Fio Rapid Response Group (Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0)) bietet, ist essentiell für die Pandemiebekämpfung und schließt zugleich menschliche Erfassungsfehler aus!

Nur 17 Minuten vergehen von der Probenahme bis zur möglichen Reaktion der Behörden!



Kürzlich, kurz nach dem offiziellen Verkaufsstart von Fionet für Covid-19, wurden die ersten Kunden für dieses in meinen Augen unerlässliche System an Land gezogen: Relay Medical and Fio Corporation Announce Signing Distribution Partners for the Fionet Mobile COVID-19 Testing and Tracking Platform. Ein Kunde befindet sich in den USA, der zweite in Frankreich!

Das Fio-Deki-Gerät als ein Teil der Fionet-Diagnoseplattform.



FUNKTIONSWEISE:



Der Covid-19 RDT Test wird in die Lade des Fio-Deki eingelegt. Die Lade des Fio-Deki wird geschlossen.

Fio-Deki erkennt den Test. Fio Deki erfasst die Auswertung.

Fio-Deki übermittelt die erfassten Daten an die Fionet-Cloud.



DER HEMOPALM: DIE TRAGBARE BLUTANALYSE! BESSER ALS JEDE KONKURRENZ!?

Der von Relay Medical (WKN: A2JQR0) kürzlich vorgestellte Prototyp eines Gerätes, das die Medizinwelt revolutionieren sollte, genannt HemoPalm-CX, und die Patentanmeldung für eine Kerntechnologie, sorgten nicht nur bei den Anlegern für großes Aufsehen, das sich in einem Rekordhandelsvolumen niederschlug. Der HemoPalm-CX misst fünf CO-Oximetrie-Komponenten aus unverarbeitetem Vollblut, ohne dass eine Hämolyse der roten Blutkörperchen erforderlich ist. Dieser Vorgang war bislang in KEINEM handelsüblichen tragbaren Gerät möglich. Der HemoPalm-CX ändert das jetzt!

Mit nur wenig Blut (40 μl) kann man mit dem tragbaren HemoPalm-CX Blutwertmessungen durchführen, die man derzeit nur in einem Labor-Tischgerät ermitteln oder sogar gar nicht ermitteln konnte.

Der HemoPalm-CX verfügt über folgende Funktionen:

Kompaktes tragbares Gerät

Kurze Zeit bis zum Ergebnis

Batterie-/Akku-betrieben

Keine Wartung

Keine Flüssigkeiten oder Abfälle an Bord

Kleines Probenvolumen (40 μl)

Keine Probenvorbereitung

Einfache Proben-Zuführung aus der Spritze

Lange Haltbarkeit der Cartridges bei Lagerung bei Raumtemperatur



KOMMT BALD DIE NÄCHSTE SUPERTRANSAKTION IN DIESEM BEREICH?

Lassen wir doch einfach zwei wirkliche Experten zu Wort kommen! Sean O'Shea vom Technologieblog TechOfficials.com führte mit Dr. Richard Janeczko und Dr. Thomas Schlumpberger ein Interview über den HemoPalm. Diese ließen sich zu einigen bedeutenden Kernaussagen hinreißen:

Eine echte Revolution! Wir haben gleich erkannt, dass wir es hier mit einem POCT-Blutgasanalysegerät der nächsten oder dritten Generation zu tun haben… DR. THOMAS SCHUMPBERGER

Dr. Thomas Schlumpberger: "…einen klaren Vorteil gegenüber dem Mitbewerb. An allererster Stelle muss man hier sagen, dass HemoPalm mit einem Gerät das schafft, wofür die Mitbewerber zwei Geräte benötigen."

Dr. Richard Janeczko: "Im Gegensatz zu den Systemen der Mitbewerber, wo Hämoglobin einen errechneten Wert darstellt, kann dieser mit HemoPalm tatsächlich gemessen werden."

Dr. Richard Janeczko: "Ein weiterer Wettbewerbsvorteil von HemoPalm ist der Umstand, dass hier Proben aus Kapillarblut für die Analyse verwendet werden können."



PHARMATRAC COUNTERTOP - DER PILLEN-TRACKER

20% der US-Amerikaner nehmen mehr als fünf Medikamente.

50% aller Patienten in der westlichen Welt nehmen ihre Medikamente nicht wie vom Arzt verschrieben ein.

64% aller aus dem Krankenhaus Entlassenen kehren wieder zurück, weil sie Probleme mit der Medikation haben.



Anwender- Studien ergaben, dass Benutzer dazu neigen, Medikamente entweder in einer Tasse, einer Schüssel, einer Hand oder auf einer Arbeitsplatte oder einem Tischset vorzusortieren - und darum wurde es genau so konzipiert.

Das zum Patent angemeldeter Pharmatrac Countertop-Gerät von Relay Medical (WKN: A2JQR0) identifiziert und zählt die Medikamente, die in die Schale gegeben werden, und überwacht das Herausnehmen, um die Einnahme der Pillen nachvollziehbar zu machen. Diese Möglichkeit der Überwachung bietet einen einzigartigen Einblick in einen bisher unbekannten Aspekt der Medikationskontrolle - das Verhalten von Patienten zu Hause.

NICHT NUR UM EIN KONZEPT! Es wurde eine erste Charge von voll funktionsfähigen Prototypen dieses Gerätes hergestellt, die auch schon an Interessierte in verschiedenen Gesundheitsbereichen ausgeliefert wurden.

GLOW LIFETECH LTD.

Das Relay Medical (WKN: A2JQR0)-Tochterunternehmen Glow LifeTech Ltd. hat mit der Schweizer Firma Swiss PharmaCan AG ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet, bei dem Glow LifeTech die Exklusivrechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-Inside-Technologie für eine moderne Arzneimittelverabreichung exklusiv für den nordamerikanischen Markt erhält.

Diese Mizellen Methode wurde von einer Fach Jury 2018 schon mit einem prestigeträchtigen Preis, dem CPhI Pharma Award, ausgezeichnet - kein Wunder!!! Anders als andere Mizellen Technologien, ist diese nämlich auf natürlichen Grundstoffen aufgebaut und vollkommen geruchs- und geschmackslos. Dadurch diese auch problemlos auch in Getränke, Tinkturen, Sprays, Schäum. Lebensmittel und Cremen eingebracht werden.

CBD aber auch THC Öle werden mit der Mizellen Technologie um ca. das 10-fache besser vom menschlichen Körper aufgenommen und auch weitaus schneller. Das ist ein wichtiger Fakt bei Patenten, die an Angststörungen, Asthma, Bluthochdruck, Epilepsie, Migräne, Schlafstörungen oder Schmerzen leiden und mit CBD Präparaten therapieren. Auf der zweiten Seite benötigt man für ein Präparat nur ein Zehntel des THC/CBD Gehaltes um die selbe Wirkung zu erzielen!

MYCELL-INSIDE UND COVID-19

Nun ist in einer Klinik eine Doppelblindstudie mit einem Mittel, genannt ArtemiC, an 50 Covid-19 Patienten angelaufen. ArtemiC basiert auf der Technologie von SwissPharmaCan. Dieses Mittel braucht keine Zulassungen zu durchlaufen! - Keine FDA, keine EMA! Sie werden es frei in jedem Drogeriemarkt kaufen können, denn es ist als Nahrungsergänzungsmittel klassifiziert - dennoch gibt es eine Patentierung! Sollte ArtemiC sich bei dieser Doppelblindstudie als wirksames Mittel herausstellen, werden die Ergebnisse trotzdem umstritten sein, denn niemand kann sich vorstellen, dass dieses Unternehmen etwas in der Tasche hat, an dem "Big Pharma" scheitert, nämlich die vielzitierten Selbstheilungskräfte des Körpers so weit zu mobilisieren, dass der eigene Körper in der Lage ist, das Virus selbst zu besiegen.

MGC Pharma (ein weiterer Partner von Swiss Pharmacan) führt diese klinische Studie mit ArtemiC durch, das schon bei Malaria kürzlich unter WHO-Aufsicht gezeigt hat (173 Patienten nach einer Dosis genesen - Zeitungsbericht), wie wirksam es ist.

Quelle



FAZIT

Mit der Gewissheit, dass das Konzept für den HemoPalm nicht nur überprüft ist, sondern auch ein erster Prototyp existiert, der das Konzept WISSENSCHAFTLICH unter Beweis stellt, sehe ich kein Problem, dass man allein bei Erfolg dieser Technologie sein eingesetztes Kapital am Ende mehr als verzehnfachen wird!

Die Übernahme von I-STAT durch Abbott Labaratories oder auch die Übernahme von Alere beweisen klar, welche Summen gezahlt werden - heutzutage wahrscheinlich noch sehr viel mehr! 400 Millionen USD legte seinerzeit Abbott für das kleine Gerät auf den Tisch, das bei weitem nicht so leistungsfähig war, wie der HemoPalm heute! 300 Mio. zahlte Alere für den Epocal.

Auch die PharmaTrac Technologie ist in kurzer Zeit vom Reißbrett ins Prototypen-Stadium gelangt und wurde schon jetzt an erste "Tester" ausgeliefert.

Diese Technologien haben das Zeug, zu außerordentlich großen Erfolgen im Med-Tech-Sektor zu werden.

Ich hoffe, Sie sehen die Chance genauso wie ich - ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen!

Ihr Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Börsennewsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.



Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



- Werbung -

Enthaltene Werte: CA75943L1058