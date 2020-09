Der Deutsche Aktienindex hat gestern seinen Aufwärtstrend in rasantem Tempo nach unten verlassen und damit zunächst einmal die Wende eingeleitet. Mit der Erkenntnis, dass sich die kräftige Erholung nach dem Corona-Crash im Frühjahr so nicht fortsetzen dürfte, trennten sich Anleger in Scharen von ihren Papieren und strichen die Gewinne der vergangenen Monate ein. Auch wenn es heute Morgen so aussieht, als könne sich der Markt stabilisieren, der gestrige Tag könnte nur der Anfang eines bereinigenden ...

