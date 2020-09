Als einziger Corporate Emittent am EUR Credit Primärmarkt, preiste Fresenius gestern eine Dualtranche Senior Anleihe mit einem Gesamtvolumen iHv. EUR 1 Mrd. (A: EUR 500 Mio., MS+90 BP, 6J; B: EUR 500 Mio., MS+130 BP, 12J; erwartete Ratings: Baa3/BBB/BBB-). Das Orderbuch belief sich auf insgesamt über EUR 2,6 Mrd. und war auf beide Tranchen gleich verteilt. In der Dealpipeline kamen ein paar potenzielle Transaktionen hinzu. So beabsichtigt Lorca Telecom Bondco eine EUR 720 Mio. Senior Secured Anleihe (7NC3) zu emittieren. Iccrea Banca plant eine EUR Benchmark Senior Preferred Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren (NC4) zu begeben. Die OMV AG gab gestern in einer Aussendung die Anpassung der langfristigen Brent Ölpreisannahmen von USD 75 auf USD 60 pro ...

