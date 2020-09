(shareribs.com) Los Angeles 22.09.20 - Die Aktie von Tesla liegt nachbörslich unter deutlichem Abgabedruck, nachdem CEO Elon Musk mitteilte, dass die am heutigen Battery Day vorgestellten Technologien erst später verfügbar sein werden. Die Erwartungen an Tesla am heutigen Battery Day könnten größer kaum sein. Dies wurde zuletzt offenbar auch CEO Elon Musk bewusst, der in der Nacht per Tweet mitteilte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...