München (ots) - LinkedIn veröffentlicht heute zum dritten Mal die Liste der deutschen Top Startups, die als Arbeitgeber besonders gefragt sind. Das Flugtaxi-Startup Lilium sichert sich den ersten Platz und konnte an der Direktbank N26, der Nummer eins des Vorjahres, vorbeiziehen. Der Softwareanbieter für HR Management und Recruiting Personio kann sich auf den dritten Platz verbessern. Die Top 10 basiert auf dem Verhalten von mehr als 706 Millionen LinkedIn Mitgliedern. Das von LinkedIn erstellte Ranking zieht vier Faktoren in Betracht: Beschäftigungswachstum, Interaktion, Interesse an Jobangeboten und die Anziehungskraft für Top-Kandidaten. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Unternehmen unabhängig und in privater Hand sind, mindestens 50 Mitarbeiter*innen beschäftigen, maximal sieben Jahre bestehen und ihren Hauptsitz in dem Land haben, auf dessen Liste sie erscheinen."Unsere Auswertung ermöglicht einen Blick auf die Startup-Landschaft, der über die nackten Geschäftszahlen hinausgeht. Wir können die Startups identifizieren, für die sich Kandidaten im Besonderen interessieren. Bekanntheit und ein guter Ruf bei potentiellen Bewerbern stellen heute ein enormes Kapital dar, das man nicht unterschätzen sollte", erklärt Sara Weber (https://www.linkedin.com/in/weber-sara/), Redaktionsleiterin DACH und Benelux bei LinkedIn.Die Top-10-Startups in Deutschland1. Lilium (https://www.linkedin.com/company/lilium-aviation-gmbh/) (Vorjahr: 2.)2. N26 Group (https://www.linkedin.com/company/n26/) (1.)3. Personio (https://www.linkedin.com/company/personio/) (5.)4. YFood Labs (https://www.linkedin.com/company/yfooddrink/)5. Contentful (https://www.linkedin.com/company/contentful/) (7.)6. Forto (https://www.linkedin.com/company/fortocompany/)7. sennder (https://www.linkedin.com/company/sennder/)8. Grover (https://ots.de/xAEjBq) (10.)9. CoachHub (https://www.linkedin.com/company/coachhub-io/)10. Moonfare (https://www.linkedin.com/company/moonfare/) Lebendige Startup-LandschaftIm Vergleich zum letzten Jahr finden sich innerhalb der Top-10-Liste fünf neue Namen. YFood Labs schafft es sogar direkt auf den vierten Platz. Von Logistik über Fintech bis in den Food-Sektor sind in der Auswertung verschiedene Branchen vertreten."Lange Zeit dachte man zunächst an Berlin, wenn man 'Deutschland' und 'Startup' hörte. Doch in diesem Jahr übernehmen drei Startups aus Bayern die Führung. Lilium, Personio und YFood Labs, die auf den ersten Plätzen unserer Liste zu finden sind, stammen aus dem Freistaat. Talente auf der Suche nach spannenden Herausforderungen bei innovativen Arbeitgebern müssen sich also nicht unbedingt in Richtung Berlin orientieren. Jobsuchende, die sich beruflich im Startup-Umfeld (weiter-)entwickeln wollen, finden auf LinkedIn interessante Angebote aus allen Bundesländern", sagt Sara Weber.MethodikDas von LinkedIn erstellte Ranking zieht vier Faktoren in Betracht: Beschäftigungswachstum, Interaktion, Interesse an Jobangeboten und die Anziehungskraft für Top-Kandidat*innen. Das Beschäftigungswachstum wird gemessen als Personalzuwachs im Erhebungszeitraum in Prozent und muss mindestens 15 Prozent betragen. Für den Faktor Interaktion wird ermittelt, wie viele Nicht-Mitarbeiter*innen die LinkedIn Unternehmensseite ansehen und dieser folgen und wie viele Nicht-Mitarbeiter*innen die Profile von Mitarbeiter*innen des betreffenden Startups ansehen. Für das Interesse an Jobangeboten werden die Aufrufe von Stellenanzeigen (sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Anzeigen) und die Bewerbungen um Stellenangebote des Unternehmens gezählt. Für die Gewinnung von Top-Kandidat*innen wird gemessen, wie viele Beschäftigte das Startup von Unternehmen auf der Liste der LinkedIn Top Companies gewonnen und eingestellt hat. Diese Zahl wird als Prozentwert der gesamten Belegschaft des Startups angegeben. Die Daten werden übergreifend über alle teilnahmeberechtigten Startups normalisiert. Die Daten für diese Erhebung wurden zwischen 1. Januar 2020 und 31. Juli 2020 erfasst. Ausgeschlossen sind Personalagenturen, Think Tanks, gemeinnützige Organisationen, Business Accelerator und Behörden.Über LinkedInMit über 706 Millionen Mitgliedern weltweit und über 15 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen berufstätige Menschen und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die Mitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos.In Deutschland beschäftigen wir mittlerweile über 150 Mitarbeiter auf die Standorte München und Berlin verteilt. Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in Echtzeit und laden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit reagieren können.