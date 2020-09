Nach der Corona-Zwangspause wagten sich zuerst US-Unternehmen wieder mit IPO-Plänen aus der Deckung. Jetzt stehen auch in Deutschland und Großbritannien wieder Börsengänge an. Die Investoren lechzen bereits nach den neuen Aktien.Der Spin-off und der Börsengang von Siemens Energy befinden sich auf der Zielgeraden: Am 28. September soll in Frankfurt die Erstnotiz der Siemens-Energy-Papiere erfolgen. Bei einem Kapitalmarkttag Anfang September hat das Unternehmen weitere Details genannt. So sollen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...