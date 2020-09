Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Angst ist an den Börsen zurück, was sichere deutsche Bundesanleihen mit deutlichen Kursgewinnen quittierten, so die Analysten der Nord LB.Nach Aussagen der Deutschen Bundesbank verliere die Erholung der deutschen Wirtschaft an Schwung. Für das Sommerquartal sage die Notenbank aber dennoch eine "kräftige Gegenbewegung" nach dem Rekord-Einbruch des BIP von 9,7% im Frühjahr voraus. "Die sukzessiven Lockerungen der Corona-Einschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens führten dazu, dass sich die Wirtschaft ab Mai 2020 kräftig belebte", habe es geheißen. ...

