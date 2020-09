DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges

IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec: Konzerntochter BNT Chemicals nach Brand wieder voll lieferfähig und auf Erholungskurs



22.09.2020 / 10:11

IBU-tec: Konzerntochter BNT Chemicals nach Brand wieder voll lieferfähig und auf Erholungskurs - Zinnkatalysatoren stehen Kunden ab sofort wieder zur Verfügung - Zäsur als Chance genutzt: BNT weitet Produkt- und Dienstleistungsportfolio aus - Prozesse bei BNT Chemicals künftig nach effizienter und nachhaltiger als zuvor Weimar, 22. September 2020 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) kann vermelden, dass ihre Konzerntochter BNT Chemicals nach dem Brand in einem Produktionsbereich am 29.12.2019 nunmehr wieder vollständig lieferfähig ist. Die nationalen und internationalen Kunden können ab sofort wieder die Produkte DBTO, DBTL, DBTA, DOTO und DOTL in gewünschter Menge vom IBU-tec Konzern beziehen. Diese Zinnkatalysatoren werden bei zahlreichen industriellen Produktionsprozessen eingesetzt und bilden einen signifikanten Umsatzfaktor bei BNT Chemicals. Der Aufbau der betroffenen Bereiche bei BNT Chemicals ist währenddessen noch nicht vollständig abgeschlossen, da IBU-tec im Zuge der strategischen Fokussierung die Produktionsanlagen, Kapazitäten und den Produktmix konsequent an aktuelle Markterfordernisse anpasst. Damit einher gehen noch effizientere, nachhaltigere und umweltfreundlichere Prozesse bei BNT. Nach den merklichen Folgen des Brandes befindet sich BNT Chemicals entsprechend auf einem deutlich erkennbaren Erholungskurs. Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec: "Wir haben die Zäsur durch den Brand und COVID-19 bei BNT als Chance genutzt. Der hohen Nachfrage aus den Bereichen Pharma und Glascoating folgend nehmen wir künftig auch weitere Spezialkatalysatoren in unser Produktportfolio auf und bauen das Dienstleistungsangebot in der Nasschemie aus. Damit ist BNT Chemicals stärker als je zuvor." Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. Kontakt edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

Tel. +49 (0) 69-905505-52

E-Mail: IBU-tec@edicto.de



IBU-tec advanced materials AG

Max Narr

Hainweg 9-11

99425 Weimar

Tel. +49 (0) 151 67955683

E-Mail: max.narr@ibu-tec.de

