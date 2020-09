22.09.2020 - Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114) baute trotz oder unbeeindruckt von den Pandemiemaßnahmen ihr Rail-Portfolio weiter aus und reduzierte so weiter die Bedeutung des Seecontainer-Bereichs. Dieser verhagelt auch das erste Halbjahr: In dem sinkende Auslastung des Rail-Bereichs (Stahlkrise) und sinkende Verkaufspreise für ausgemusterte Seecontainer in Verbindung mit einer älteren, sehr teuren Finanzierung der Seecontainer im Aves-Bestand einen kräftig reduzierten Gewinn übrig lässt. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich auf ca. EUR 63,6 Mio. (Vj. EUR 55,6 ...

