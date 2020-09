Unterföhring (ots) -Wiedersehen macht Freude! Als Gastjurorin in der vierten Folge von"The Taste" kündigt sich ein bekanntes Gesicht an: Köchin undUnternehmerin Cornelia Poletto, die vier Jahre lang Mitglied der "TheTaste"-Jury war. Tim Raue ist überzeugt: "Niemand sonst könnte 'TheTaste' so verstehen wie sie." Und Kandidat Jan Michael, Profikoch ausDortmund, bestätigt: "Eine der größten Frauen, die wir in unseremBusiness haben."Ist das ein Witz? Cornelia Polettos erste Aufgabe lautet "MediterraneGeschmackspaare". "Das kann intelligent und logisch sein, und daskann der völlige Schwachsinn sein", prophezeit Tim Raue. Die Coachesrätseln: Nudeln und Tomate? Olivenöl und Knoblauch? Oder etwa soetwas Banales wie Tomate und Mozzarella? "So ein schönerCaprese-Löffel?", lacht Frank Rosin. Noch. Die Coaches und dieKandidaten werden sich wundern, ob sie Lose mit komplettextravaganten oder total banalen Kombinationen ziehen ...So starten die Teams in die vierte Folge von "The Taste" am Mittwoch,23. September 2020:Team Tim Raue (Rot): Cora (36) aus Berlin, Yassin (28) ausFürstenfeldbruck, Yvonne (37) aus SaarbrückenTeam Alex Kumptner (Grün): Sabrina (31) aus Uhingen, Lars (41) ausMünchen, Jan Michael (38) aus DortmundTeam Frank Rosin (Blau): Lea (26) aus Fulda, Jan (20) aus Bochum,Lars (41) aus KiedrichTeam Alexander Herrmann (Gelb): Lukas (24) aus Bockhorn, Jonas (27)aus Surberg, Lara (34) aus Köln"The Taste": mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.Hashtag: TheTaste2020Infos und Bilder erhalten Sie in der SAT.1-Presselounge unter:presse.sat1.de/thetaste.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionDagmar BrandauTel. +49 89 9507-2185Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4713320